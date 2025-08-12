Elköy Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Köy Muhtarı Mutlu Taşdemir’in her yıl köylülerin birlik beraberlik ve kaynaşmasına vesile olmak amacıyla organize ettiği köy şenliğinde bu yıl Sanatçı Nergis Ay, Metehan Boyraz ve Bünyamin Taşdemir sahne aldı.

Köy meydanında yapılan ve yemek ikramıyla başlayan şenlikte eğlence ve çocuklara yönelik yarışmalar yer aldı. Halat çekme, çuval yarışı, sandalye kapma yarışı, yumurta yarışı düzenlenirken, dereceye girenlere ödüller verildi. Hediye çekilişinin de yapıldığı şenliğin sunumunu ise Veli Keser yaptı. Etkinlik sırasında köyün ileri gelenlerinden Ahmet Atak bir konuşma yaparak birlik ve beraberliğe dikkat çekti.



Yerel sanatçıların konseri şeklinde geçen köy buluşmasında zeminin uygun olmaması nedeniyle Çerkes oyunlarına ağırlık verilemezken, kısa süreli ve dar katılımlı birkaç gösteri sunuldu.

Şenliğe; Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Boyraz, Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Oto Tamirciler Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci, Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Hacı Koca, Cemilbey Köyü Muhtarı Serdar Görkem, Balıyakup Köyü Muhtarı Ahmet Acar, Koparan Köyü Muhtarı Şükrü Türkoğlu, Babaoğlu Köyü Muhtarı Hasan Gülbasan, Balımsultan Köyü Muhtarı Ferdi Kamircan, Şeyhmustafa Köyü Muhtarı Vehbi Metin, Deniz Köyü Muhtarı Fuat Yıldırım, Abdalata Tekke Köyü Muhtarı Mehmet Dalyan, bazı kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar Nergis Ay’ın canlı müziği eşliğinde halay çekerek, oyunlara katılarak coşku dolu saatler yaşadı.