Tarım sektörü, 2024'te 36,2 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatına imza attı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, tarım sektörü 2024'te 36,2 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdi.

Dış satım 2023'e göre yüzde 3,3 artarken, tarım sektörünün Türkiye'nin gerçekleştirdiği toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 16 oldu.

Bu alanda faaliyet gösteren 10 sektörden ikisi tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdi.

Buna göre, geçen yıl meyve sebze mamulleri 2,7 milyar dolarlık, kuru meyve ve mamulleri 1,9 milyar dolarlık dış satım yaptı.

Geçen yıl meyve sebze mamullerinde yüzde 1,2, kuru meyve ve mamullerinde yüzde 0,8 ihracat artışı kaydedildi.

REKOR KIRAN SEKTÖRLERDE ABD VE ALMANYA ÖNE ÇIKTI

Rekor kıran sektörlerin en fazla ihracat yaptığı ülkelere bakıldığında, ABD ve Almanya öne çıktı.

Kuru meyve ve mamulleri sektöründe Almanya'ya 247,3 milyon dolarlık, meyve sebze mamullerinde ABD'ye 429,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İller bazında bakıldığında İstanbul'dan meyve sebze mamulleri sektöründe 637 milyon dolarlık, İzmir'den kuru meyve ve mamulleri sektöründe 481,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

"TÜRKİYE, GÜVENİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR TEDARİKÇİ OLMA POTANSİYELİYLE DİKKATİ ÇEKİYOR"

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, dünya genelinde iklim değişikliği ve gıda güvenliği sorunlarının ülkeleri daha korumacı politikalara yönlendirirken, Türkiye'nin güvenilir ve sürdürülebilir bir tedarikçi olma potansiyeliyle dikkati çektiğini ifade etti.

Editör: AA AJANS