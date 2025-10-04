Çalışmalar hakkında yetkililerden ayrıntılı bilgi alan TÜİK Samsun Bölge Müdürü Halil Emecen, görevli personele de başarı dileklerini iletti.

Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, tarımsal üretimin verilerle desteklenmesinin önemine dikkat çekilerek, yürütülen tarım sayımı çalışmalarının planlı ve güncel veri elde etmek açısından kritik rol oynadığı belirtildi.

Ziyaretin, tarımsal verilerin sağlıklı toplanması ve Çorum’daki tarım potansiyelinin geliştirilmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Muhabir: Haber Merkezi