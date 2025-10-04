Buharevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin düzenlediği yardım kampanyası, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin gönüllü katkılarıyla amacına ulaştı.

Çorum merkez Buharevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından öğrenci, öğretmen ve velilerin iş birliğiyle düzenlenen “Buharadan Gazzeye Bir Damla” yardım etkinliği, geniş katılımla gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Müdür Yardımcısı Fatih Tophan, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler de katılım gösterdi.

Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla başlattılan yardım kampanyası, katılımcıların yoğun ilgisi sayesinde amacına ulaştı.

Muhabir: Haber Merkezi