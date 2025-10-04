Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü il genelinde faaliyet gösteren ve ihracatta önemli bir yere sahip lavaş ve tortilla üretim tesislerinde rutin gıda denetimlerini titizlikle sürdürüyor.

Yapılan kontrollerde gıda güvenliği ve kalite standartlarının korunmasına özel önem verildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, hem iç piyasada hem de dış pazarlara güvenilir ürün arzı sağlamak için denetimlerin aralıksız devam ettiği vurgulandı.

Denetim ekipleri; hijyen koşulları, üretim süreçleri, hammadde kalitesi ve ambalajlama standartları başta olmak üzere tüm aşamaları yerinde inceledi.

Yetkililer, sağlıklı, güvenilir ve kaliteli gıda üretimi için kontrollerin kesintisiz süreceğini belirtti.

