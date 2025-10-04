Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Rejyonal Anestezi Derneği (RAD) iş birliğiyle 12 farklı ilden anestezi uzmanının katıldığı “Ultrason Eşliğinde Periferik Sinir Blokları Kursu”na ev sahipliği yaptı.

Hastanenin Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği tarafından düzenlenen kursa, Kocaeli, Amasya, Ankara, İzmir ve Sivas gibi 12 farklı ilden çok sayıda anestezi uzmanı katıldı. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen kursta, teorik derslerin ardından uygulamalı eğitimlerle güncel anestezi yöntem ve teknikleri aktarıldı.

Kursun açılışında konuşan RAD Başkanı Prof. Dr. Alparslan Kuş ve Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan, bu tür eğitimlerin ulusal sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Kursun anestezi uygulamalarına katkı sağlayacağını belirten Hastanenin Anesteziyoloji ve Reanimasyon Birim Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Güvenç Doğan, “Hastanemizde rejyonal anestezi uygulanmaktaydı. Ancak burada edindiğimiz bilgilerle, artık hastalara çok daha fazla fayda sağlayabileceğiz. Bu tür eğitimler mesleki gelişimimize büyük katkı sunuyor” dedi.

Program sonunda RAD Başkanı Prof. Dr. Alparslan Kuş tarafından Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan’a plaket takdim edildi.

Hastanede düzenlenen eğitim programı, katılımcılar arasında mesleki birlikteliğin güçlenmesine ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artmasına da katkı sağladı. Eğitim, katılımcıların mesleki becerilerini geliştirerek, hasta bakımında daha etkili ve güvenli uygulamalara olanak tanıdı.

