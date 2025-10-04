Çorum’un tanınan simalarından Alacalı işadamı Ertuğrul Demiran'ın oğlu Buğrahan Demiran, Ankara Gölbaşı'nda Tarım Makineleri Ofisi açtı.

Genç iş adamı Buğrahan Demiran'ın Ankara Gölbaşı'nda açtığı Tarım Makineleri ofisine hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Demiran'ın yeni, açtığı işyerine Mamak Belediyesi Baş Danışmanı İsmail Gençkurt, Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Dağdelener, Mamak Çorumlular Derneği Başkanı Duran Ekri, Gölbaşı Belediyesi Kurum Sekreteri Serdar Acar ve iş insanı Mustafa Dalma ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Ertuğrul Demian ve oğlu Buğrahan Demiran, nazik ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR