Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde Hayrullah Göktekin için veda töreni düzenlendi. İlimize hizmetleri ve kuruma kattıkları için teşekkür edilen Göktekin’e çeşitli hediyeler verildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Göktekin'in görev süresi boyunca ilimiz tarımının gelişimi, kırsal kalkınmanın hızlanması ve üreticilerin güçlenmesi için gecesini gündüzüne katarak çalıştığı dile getirildi. Ayrıca Göktekin'in vizyoner liderliği ve özverili çalışmalarıyla ilde unutulmaz bir iz bıraktığı ifade edildi.

“Teşekkürler İl Müdürümüz Hayrullah Göktekin… Bir Müdürden Öte, Bir Ağabey, Bir Yol Arkadaşıydınız…” görüşüne yer verilen açıklamada Bakanlık takdiri ile merkez teşkilatında görevlendirilen Hayrullah Göktekin’in ilimizden ayrıldığı vurgulanarak şu görüşlere yer verildi: “Bizler için Sayın Müdürümüzü özel kılan yalnızca yaptığı hizmetler değil; sergilediği devlet adamlığı duruşu, samimi yaklaşımı ve her bir personeline bir müdürden çok bir ağabey gibi davranmasıdır. Bu yaklaşımı sayesinde İl Müdürlüğümüzü sadece bir kurum değil, gerçek anlamda kocaman bir aileye dönüştürmüştür.

Görevinden ayrılmadan önce tüm personelimizle tek tek vedalaşan ve bizlerden helallik isteyen Müdürümüz Hayrullah Göktekin, ardında dostluk, güven ve saygıya dayalı güçlü bir bağ bırakmıştır. Çorum’a kattığınız değer, liderliğiniz, emeğiniz ve bizlere miras bıraktığınız bu güçlü kurum kültürü için sonsuz teşekkür ederiz. Yeni görevinizde üstün başarılar diler, her daim yolunuz açık, bahtınız aydınlık olsun. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ailesi olarak sizi sevgi, saygı ve dualarımızla uğurluyoruz”

Editör: Haber Merkezi