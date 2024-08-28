CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, birkaç gün önce, Urfa’dan gelip Çorum’da çalışan tarım işçilerini ziyaret ettiğini belirterek, tarım işçilerinin perişan bir vaziyette olduğunu söyledi.

“Vatanını terk eden, kaçak yollarda ülkemize gelip yerleşen Suriyelinin, Iraklının sorunlarına çözüm buluyoruz ama ekmek parası için çalışan tarım işçilerine, kendi ülkemizin insanına yardımcı olamıyoruz” diyen Tahtasız, “Tarım işçileri çadırda yaşıyor, içme suları yok, lavaboları yok, yer yerden elektrik çekip yaşamaya çalışıyor. Gerçekten sefalet içindeler. 17 yıldır buraya geliyorlar, 17 yıldır da AKP iktidarda. Neden düzgün yaşayabilecekleri yerler yapmıyorsunuz? Kaçak yollarda Çorum’a gelenlerin sorunlarını çözmeye çalışıyorsunuz, kendi ülkemizin vatandaşına sahip çıkmıyorsunuz.

Belediye başkanı demek Çorum’un en emin insanı demek. Akmayan sudan, bozulan kaldırımdan belediye başkanı sorumludur. Herkes görevini severek yapmalıdır” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ