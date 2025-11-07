Merkezi Osmancık’ta bulunan DST Global firmasının Çorum Yeniyol Mahallesi Sel Sokak’taki mağazasında ilginç bir kampanya başlatıldı.

DST Global Çorum Şubesi’nden 15 bin TL ve üzeri alışveriş yapanlar bu kampanyadan yararlanabilecek ve çok değerli hediyeler kazanacak.

Seçilen balona göre verilecek hediyeler şunlar: 05 gram altın, kablolu dik süpürge, mini dikiş makinası, su ısıtıcı (kettle), tost makinası, airfryer, Osmancık pirinci.

Osman Yazıcı’nın sahibi olduğu firmanın Çorum Mağazası Müdürü, “Kampanyamızdan yararlanmak için tüm hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz” dedi.