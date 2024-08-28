Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın kendisine yönelik, “bilgisiz ve belgesiz konuşuyor” şeklindeki eleştirilerine yanıt veren Tahtasız, “Gerek il başkanlığım, gerekse milletvekilliğim döneminde hiçbir zaman bilgisiz ve belgesiz açıklama yapmadım. Sorunları kafamdan uydurmuyorum. Herkes işini yapsın. Gelin bu memleketi elbirliği ile gelecek günlere hazırlayalım” dedi.

CHP İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyerek bazı konularda açıklama yapan Milletvekili Tahtasız, keresteci, marangoz, mermerci esnafının yer sorununun bir an önce çözülmesini istedi.

Milletvekili Tahtasız, konuşmasında özetle şu konulara değindi:

“ESNAFIN YANINDA OLALIM”

“Şehir merkezinde kalan, hatta belediye binasına 100 metre mesafede bulunan keresteciler, biçkiciler, mermer atölyeleri bulunan ve Aşağı Sanayi olarak bilinen esnafın olduğu bir bölüm var. Burası imara açıldı, plan değişikliği yapıldı ancak her ne hikmetse esnafa gerekli yerler gösterilmedi.

Belediye Başkanı şahsıma yönelik ‘bilgisiz ve belgesiz konuşuyor’ demiş. Gerek il başkanlığım, gerekse milletvekilliğim döneminde hiçbir zaman bilgisiz ve belgesiz açıklama yapmadım. Keresteci, marangoz, mermerci esnafını ziyaret ettiğimde yer taleplerinin olduğunu ve belediye başkanından seçim öncesi bu konuyu çözeceklerine dair söz aldıklarını söylediler. Oda başkanının bizzat kendisinden dinledim.

Yaydiğin bölgesinde Çorum’un 1500-1600 dönüm olan bir arazisi var. Bu alan aslında veterinerlik fakültesi kurulacak olan alandı. Hatta temel bile atıldı. Çorum Veterinerlik Fakültesini alamadığı gibi, Zanaatkârlar Kooperatifine 1000 dönümü verildi. Ama onun yanında 630 dönümlük arazi Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından sanayi parseli işaretlenmiştir. Burası da sanayicimizin, esnafımızın kullanması için ayrılan bir bölge.”

“İPOTEKLİ BÖLGEYİ KİM SATIN ALIR?”

“Çorum’un merkezinde kalan Aşağı Sanayi bölgesi şehrimize yakışmıyor, burasının kaldırılması gerekiyor. Buranın sorunlarını diğer milletvekillerimizle, valimizle, belediye başkanımızla, meslek örgütleri, oda başkanlarımızla birlikte çözelim, esnafımıza yer tahsisi yapalım. Orada ayrıca 43 dönümlük bir yer var, burası da AFAD’a ayrılmış. Yeni kurulan 2 kooperatif buradan yer tahsisi ile ilgili başvuru yapmış. Eksik kalan birkaç belgeleri var sadece. 25 Temmuz 2023 tarihinde bir sözleşme yapılmış, 27 bin m2 alan marangoz esnafına verilmek üzere. Sözleşme bedeli 17. 585.000 TL. 5.980.000 TL’si peşin ödenmiş, kalan 11.605.000 TL ise 30 Ağustos 2023 tarihinden başlamak üzere 15 eşit taksitle ödenecek.

Daha sonra Marangozlar Odası başkanı bir açıklama yaptı, burada ipotek var dedi. 60.000 liralık ipotek var. Belediye başkanına soruyorum, bir kısmı ödenmiş, bir kısmı taksitlendirilmiş olan ipotekli bir arsayı siz olsanız alır mısınız? Bu piyasa şartlarında yarın ne olacağı belli olmaz kimse ipotekli arsayı almaz. Bu yüzden marangoz esnafı buradan vazgeçmiş. Bu para marangozlar esnafına ödendi mi ödenmedi mi? Ne kadarı ödendi, ne kadarı kaldı?

Milletvekili olarak esnafın ve halkın yanındayım. Çorum’un temel sorunlarının çözümü için çaba gösteriyorum. Kapım herkese açıktır, tüm toplumun yanındayım. Herkes işini yapsın. Ben işimi severek yapıyorum halkı en iyi temsil etmeye çalışıyorum.”

Editör: Haber Merkezi