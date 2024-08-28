Yaşadıkları mağduriyetle ilgili ÇORUM HABER’e konuşan işçiler, “Bu ayın sonu itibariyle 30 dezenfeksiyon ve sterilizasyon personeli işten çıkarıldı. Kadrolu değiliz, şirket elemanıyız. En yeni personel 6 yıldır çalışıyor.

Hastane Başhekimliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerde, ihalenin yapıldığını ancak Maliye Bakanlığı tarafından tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek ihalenin onaylanmadığı bilgisini aldık.

Kadro alınmadan önce hepimiz Öz Sağlı-İş Sendikası üyesiydik. Herkes kadroya geçti, biz geçemedik. Kadroya geçenler Öz Sağlık-İş ile devam ederken, biz Hizmet-İş Sendikası’na üye olduk.

Bizim işten çıkarılmamız ile birlikte hastanenin bahçesini faraşla temizleyen personel, gelip ameliyathanelerde, yoğun bakım ünitelerinde temizlik çalışması yapacak” dediler.

Yaşadıkları mağduriyetle ilgili siyasilerle de, milletvekilleriyle de görüştüklerini ancak bir sonuç alamadıklarını kaydeden işçiler, “Bizler asgari ücretle çalışıyorduk. Şimdi bizim yerimize bakacak personel ise 30 bin lira maaş alıyor. Bu nasıl tasarruf tedbiri anlamış değiliz.

İhale olacak mı olmayacak mı diye sürekli her 6 ayda bir sıkıntı yaşarken şimdi tamamen işimizden olduk” ifadelerini kullandılar.

Birim olarak hastanenin en kritik bölümlerinde görev yaptıklarını belirten işçiler, “Birimimiz hastanenin en kritik bölümleri olan yoğun bakım ve ameliyathanelerde görev yapıyor. Buralarda dezenfeksiyonunun önemi çok büyük. Her yer steril olmak zorunda yoksa hastanın mikrop kapma ihtimali çok yüksek. Buralarda ayrıca milyonluk aletler var. Onların dezenfeksiyonu da çok önemli. Ameliyathane ve yoğun bakım temizliği özen isteyen bir iş. Bu işi bahçe temizliği yapan personele verirseniz o ameliyathanelerde enfeksiyon ortaya çıkar” diye konuştular.

Editör: HABER MERKEZİ