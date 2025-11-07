6 Kasım 1986 tarihinde kurulan Çorum Gazeteciler Cemiyeti 40'ıncı yaşına girdi.

Geçen 39 yıl içerisinde Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı görevini Kurucu Başkan İlhami Ilıman başta olmak üzere merhum Azmi Öztürk, Özgür Kolukısa, Mehmet Yolyapar ve Şevket Erzen üstlendi.

22 Şubat 2025 tarihinde yapılan ve Şevket Erzen’in yeniden aday olmadığı olağan genel kurulda ise Cemiyet Başkanlığı'na Bülent Özkaleli seçildi.

Şu anda, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu; Bülent Özkaleli başkanlığında Bilal Çevrim, Ali Özdemir, Mustafa Burak Yalçın, Nihat Karalar, Uğur Çınar, Mustafa Demirer, Taner Şimşek ve Volkan Sinayuç’tan oluşuyor.

Cemiyet Denetim Kurulu’nda ise Atilla Çiğdem, Selda Fındık ve Halil Öztürk yer alıyor.

Daha önce 16 yıl Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Yolyapar, Cemiyet Onursal Başkanı.

Cemiyet Başkanlığı görevini aralıksız 22 yıl sürdüren ve son kongrede görevi bırakan Şevket Erzen ise Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) ve Karadeniz Gazeteciler Federasyonu'nda üst kurul üyesi. Başkan Bülent Özkaleli ile Başkan Yardımcısı Ali Özdemir de yine üst kurul üyesi olarak görev yapıyor.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti, Çorum Valiliği Bünyesinde oluşturulan İl İnsan Hakları Kurulu'nda bir üye ile temsil ediliyor.

Her yıl Aralık ayında yeniden oluşturulan İl İnsan Hakları Kurulu'nda Gazeteciler Cemiyeti adına kurul üyeliğini 2 dönemdir Nihat Karalar yürütüyor.