Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Ekim ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE'de, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 97 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 134,76 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 105,81 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde % 2,34, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 5,43 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 100,96, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 140,04 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterirken, aylık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

(Haber Merkezi)

