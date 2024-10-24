Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider bugün (25 Ekim 2024 Perşembe günü) bazı ziyaretlerde bulunarak etkinliklere katılacak. İlimizdeki tarım ve ormancılık alanında devam eden projeleri yerinde inceleyecek olan Gizligider bölgedeki tarım faaliyetleri ile ilgili planlama ve değerlendirme toplantısına katılacak.

Çorum’da ilk olarak saat 10.00’da merkez İçme Suyu Projesi’ni ziyaret ederek bilgi alacak olan Bakan Yardımcısı Gizligider, ilimizin içmesuyu ihtiyacını karşılayacak projenin son durumunu inceleyecek. AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret edecek olan Gizligider saat 13.00’de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alacak.

Bakan Yardımcısı Gizligider saat 14.00’de Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çiftçilerin katılacağı Bitkisel Üretim Planlaması Bilgilendirme Toplantısı’na da katılacak. Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider Vali Ali Çalgan’ı da ziyaret ederek ilimizden ayrılacak.

Editör: KEMAL YOLYAPAR