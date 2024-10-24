TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alan YRP Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla, bu örgütün katlettiği bebek sayısının İsrail’in katlettiği bebek sayısından az olmadığını söyledi.

Türkiye’de giderek azgınlaşan bir sağlık terörünün bulunduğunu söyleyen Aşıla, 12 bebeğin katledilmesinin buz dağının görünün yüzü olduğunu da dile getirdi.

Mehmet Aşıla;”Bebekleri, sırf para için kan donduran yöntemlerle katletmeyi göze alabilen bu zihin, çok daha yüksek kazançlar elde etmek için Avrupa ve Amerika'da litresi milyonlarca dolara satılan adrenakrom alıcılarıyla bağlantıya geçmiş olabilme ihtimali de gayet mümkündür. Sadece bebeklerin ölümüyle ilgili değil binlerce insanın öldüğü pandemi döneminin uygulamaları ve bugüne yansıyan olağanüstü artış gösteren yetişkin ölüm istatistikleri hakkında da derhâl soruşturma başlatılmalıdır ve kim olursa olsun, mutlaka hesap vermelidir diyor, teşekkür ediyorum” dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da ruhsatı iptal edilen hastaneler arasında yer alan eski Sağlık Bakanı’na ait hastanenin havacılık sektöründe çalışan hava trafik kontrolörleri, pilot, hostes, kabin memuru ve tüm uçuş personellerinin periyodik muayenelerinin yapıldığı “Yetkili Sağlık Kuruluşu” olarak da belirlendiğini vurgulayarak bunun bir skandal olduğunu açıkladı.

Kapatılan bazı hastanelerin de geçmişte İGA ve THY anlaşmalı yetkili sağlık kuruluşu olduğuna dikkat çeken Mehmet Tahtasız, ülke genelinde havacılık konusunda 23 yetkili sağlık kuruluşu olduğunu ve bu 23 özel hastanenin 1 milyarlık pastayı paylaştığını, geçen yıl Ocak ayında verdiği soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdığını hatırlattı.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız havacılık sektöründeki yetkili sağlık kuruluşlarının yeniden incelenmesi konusunda soru önergesi vererek Ulaştırma Bakanı’nı ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nü bu konuda göreve davet ettiğini de sözlerine ekledi.

Editör: HABER MERKEZİ