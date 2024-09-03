Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, hasar tespit çalışmalarının başladığını bildirdi.

Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, 1 Eylül 2024 tarihi itibarıyla Arifegazili köyünde meydana gelen sel taşması sonucu oluşan hasarlarla ilgili tespit çalışmalarına başladı. Bölgedeki yoğun yağışlar neticesinde su baskınları yaşanırken ve tarım alanlarında ciddi zararlar meydana geldi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, “Ekiplerimiz, selin neden olduğu zararları yerinde tespit etmek ve gerekli müdahaleleri planlamak amacıyla yoğun bir çalışma yürütüyor. İlk tespitlere göre, sel felaketi nedeniyle birçok tarımsal üretim alanı zarar gördü. Bu zararın en kısa sürede telafi edilmesi ve çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz" dedi.

Göktekin, tespit edilen hasarların raporlanarak ilgili birimlere iletileceğini ve çiftçilere destek sağlanması amacıyla gerekli adımların atılacağını belirtti. Göktekin, ayrıca, sel felaketinden etkilenen çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Bölgedeki üreticilerimizin her zaman yanındayız. Yaşanan bu zorlu süreçte onlara destek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ