İlçe merkezinde tarihi eser satmaya çalıştığı tespit edilen bir şüphelinin iş yerine, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 Kur'an-ı Kerim ve kutusu ile yaklaşık 60 santimetre uzunluğundaki hançer ve kılıfı ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hançer ve 2 Kur'an-ı Kerim ise incelenmek üzere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne gönderildi.