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Çorum’daki en eski camilerden biri olduğu belirtilen ve Gülabibey Mahallesi Harmanlar Sokak üzerinde bulunan Han Camii bahçesinde yaklaşık 50 yıllık olduğu bildirilen 10 adet çam ağacı Orman İşletme ve Orman Bölge Müdürlüğü’nden alınan izin sonrasında önceki gün öğleden sonra görevlilerce kesildi.

Namaz için camiye gelen ve yıllarca gölgesinde oturdukları çam ağaçlarının görevlilerce kesildiğini gören cemaat şok olurken, yetkililerin cami bahçesindeki şadırvana zarar vereceği gerekçesi ile ağaçların kesildiğini belirtiği vurgulandı.

Çorum'da binlerce fidanı toprakla buluşturan ve geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden doğa dostu Rüstem Eren'in oğlu Erdem Eren de ağaçların kesildiği haberini alarak bölgeye gitmesine rağmen kesimi engelleyemediği için üzgün olduğunu dile getirerek “Diktiği fidanlar artık ağaç ... Tarihi Han Camii burası, yetişemedim, kıymışlar vatan evlatlarına , elleri kırılasıcalar, çok üzgünüm” görüşüne yer verdi.

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren vatandaşlar da ağaçların kesenlerin cezalandırılmasını talep etti.