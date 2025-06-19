İzmir’de büyük bir başarıya imza atarak Türkiye ikincisi olan Mimar Sinanspor U18 Futbol Takımı, Çorum Valisi Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Alper Zahir önderliğinde gerçekleşen ziyarete, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Asbaşkan Batuhan Eray, Teknik Direktör Hüseyin Eğer ve futbolcular eşlik etti. Vali Çalgan, genç sporcularla yakından ilgilenerek elde ettikleri bu büyük başarıdan dolayı takımı tebrik etti.

Vali Çalgan, başarılarından dolayı oyunculara ödüller takdim ederken, sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerine de dikkat çekti. Ziyaretin sonunda Kulüp Başkanı Alper Zahir, Vali Çalgan’a Mimar Sinanspor forması hediye etti.