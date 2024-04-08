Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, play-off final bileti için mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, Pazar günü, 29.hafta maçında puan puana olduğu rakibi Kocaelispor’u konuk ederken, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimde Sungurlu Belediye başkanı seçilen Ahlatcı Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere yine protokol tribünündeki yerini aldı.

Dere, 1-1 biten maçtan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kalan maçlarda taraftarın da desteği ile daha güzel sonuçlar alacaklarını ifade ederken, en az play-off oynayacaklarını yineledi.

Dere, paylaşımında, “Sahamızda güçlü Kocaelispor karşısında öne geçmemize ve önemli pozisyonlar bulmamıza rağmen ikinci yarıda yediğimiz golle maç 1-1 sona erdi. Takımımızı, yönetimimizi, teknik heyetimizi, futbolcularımızı ve taraftarımızı tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki maçlarda taraftarımızın ateşli desteğiyle çok daha güzel sonuçlar alacağız.

Biz bu sezon en azından play off oynayacağız” ifadelerini kullandı.