Ortaköy Belediye Başkanı ve Şapinuva Kadeş Derneği Başkanı İsbir, Ortaköy ilçesi 100. Yıl İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilere muz, meyve suyu, su ve kekden oluşan ikramlık paketleri dağıttı.

Başkanlığını yaptığı Şapinuva Kadeş Derneği ve Belediye işbirliğinde öğrencilere yönelik hazırladıkları “Eğitime Merhaba” projesi kapsamında 100. Yıl İlkokulu’nu ziyaret ettiklerini belirten Başkan İsbir; “İlkokulumuzda eğitim gören öğrencilerimize yeni eğitim-öğretim yılına merhaba projemiz kapsamında muz, meyve suyu, su ve kekden oluşan ikramlık paketleri dağıtarak kendilerine bir jest yapmış olduk. Gerçekleştirmiş olduğumuz satranç turnuvası ve ok atma yarışmamız ile de etkinliklerimizi devam ettirdik, 2024-2025 yılları eğitim-öğretim döneminin ilçemize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor ve yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum” dedi.

Editör: SELDA FINDIK