Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yeniden İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı olarak seçildiği toplantıda Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir de Afet, Risk Yönetimi ve Dayanaklılık Komisyonu üyeliğine seçildi.

Taner İzbir, “İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı Fethi Yaşar’ın oluşturmuş olduğu listesine şahsımı da dahil ederek Afet, Risk Yönetimi ve Dayanaklılık Komisyonu üyeliğine aday göstermesi ile İlçeme olan desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu,

Editör: HABER MERKEZİ