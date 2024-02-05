Ahlatcı Çorum FK’nın önceki teknik direktörü Tahsin Tam, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi takımlarından Ankara Keçiörengücü ile anlaştı.

Geçtiğimiz sezon göreve geldiği Ahlatcı Çorum FK ile 2.Lig şampiyonluğu yaşayan Tahsin Tam, bu sezonun 11.haftasında, Ankara Keçiörengücü karşısında alınan 3-2’lik iç saha galibiyetinin ardından istifa etmişti. Çorum’dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan Tahsin Tam, Ahmet Cingöz’le yollarını ayıran Ankara Keçiörengücü’nün teklifini kabul etti. Tam, Başkent ekibinin yeni teknik direktörü oldu.

Tahsin Tam, bu sezon Ahlatcı Çorum FK’nın başında 11 lig maçına çıkarken, kırmızı-siyahlı takım 4 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi aldı.