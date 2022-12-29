İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Lara’da sürdüren Çorum FK, günü teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde yaptığı çift antrenmanla geçirdi.

Kırmızı-siyahlı takım, günün ilk antrenmanını sabah 10.30’da Titanic Otel’in sahasında yaptı. Isınma ile başlayan antrenman, pas çalışmasının ardından taktik içerikli oyunla sona erdi.

Günün ikinci antrenmanı, saat 17.00’de, aynı sahada gerçekleştirildi. Yine tam kadro yapılan antrenman ısınma ile başlarken, pas ve taktik çalışması şeklinde geçti.

Çorum FK, ikinci yarı hazırlıklarına yarın da devam edecek olup, iki etaplı kampın ilk etabı Cumartesi sabah yapılacak antrenmanla tamamlanacak. Öğleden sonrayı ve Pazar gününü izinli olarak geçirecek olan kırmızı-siyahlılar, 2 Ocak Pazartesi günü ikinci etap çalışmalarına başlayacaklar.

4 Ocak’ta Serik Belediye ile bir hazırlık maçı yapacak olan Çorum FK, kamptaki ikinci ve son özel maçını 7 Ocak’ta oynadıktan sonra, 8 Ocak’ta kampı tamamlayacak.

(Hüseyin AŞKIN)

