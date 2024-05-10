33.hafta maçlarının tamamlanmasının ardından geçtiğimiz gün TRT Spor’da yayınlanan moderatörlüğünü Onur Şahin’in yaptığı “Taktik Analiz” programında Ahlatcı Çorum FK ve Başkan Oğuzhan Yalçın konuşuldu. Çorum FK ile Şanlıurfaspor maçının analizinin ardından program moderatörü Onur Şahin Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın kendilerine gönderilen Çorum FK formaları nedeniyle teşekkür etti.

Program konukları Ömer Üründül de Yalçın’a teşekkür ederken, bir diğer konuk Alp Pehlivan ise Başkan Yalçın’dan övgüyle bahsederek forma jestinden dolayı teşekkür etti.