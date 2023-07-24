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Çorum Taksiciler Minibüscüler ve Servisciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gayretli, akaryakıta gelen son zamlarla birlikte taksici esnafının belinin büküldüğünü söyledi.

“BAKIM PARASINI ÇIKARAMIYORUZ”

Gayretli, “Girdiler aşırı derecede arttı. ÖTV’nin artması, KDV’nin artması esnafı zora sokmuştur. Bizim esnafımız zaten araç alırken KDV ödüyor, ÖTV ödüyor. Standart bir bakım için 3 bin liradan fazla para ödüyoruz. Bir taksici yakıt parası da dahil günde 300 lira, 500 lira kazanarak bu ödemelerin altından nasıl kalkacak? Ticari esnaflık yapanların ÖTV’den, KDV’den ve diğer girdilerden muaf olması lazım. Akaryakıtın indirimli verilmesi lazım. Bizim sorunlarımızın giderilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

“BAĞKUR PRİMLERİ CAN YAKIYOR”

Çorum'da taksicilik yapan Cavit Demir ise "3 bin 950 lira ile 4 bin 300 lira arasında Bağ-Kur primi ödüyoruz. Fakat büyük işletme de aynı primi yatırıyor, kendi çapında iş yapan da aynı primi yatırıyor. Buna gelir durumuna göre bir düzenleme getirilmelidir” dedi.

“TİCARİ ARAÇLARA ÖTV’SİZ MAZOT VERİLMELİDİR”

Esnaflıktan geldiğini ve esnafın sorunlarını bildiğini ifade eden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da, “Esnafımızın çiftçimizin sözcüsü olacağız. Parti olarak TBMM’de olağanüstü toplantıda vatandaşın ve esnafın belini büken zamları konuşacağız” diye konuştu. Tahtasız, ticari faaliyette bulunan araçlardan ek MTV alınmaması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“Taşımacılık yapan esnafımız araç alırken, satarken, yedek parça alırken, bakım yaptırırken her türlü vergiyi ödüyor. Bunun üzerine Trafik sigortası, Kasko, MTV, KDV, Egsoz Emisyon, Bağ-Kur, yol, köprü ödemesi yapıyor. ÖTV zammı Ticari araçlara uygulanmamalıdır. Aksine ticari araçlara mazotta ÖTV indirimi yapılmalıdır.”