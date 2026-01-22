Hafta sonu Sarıyer ile oynanacak maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan tecrübeli orta saha oyuncusu Danijel Aleksic takım olarak iyi yolda olduklarını ancak bunun skora yeterince yansımadığını söyledi.

Futbolun 90 dakikadan ibaret bir oyun olduğuna da vurgu yapan Aleksic, “90 dakika skor ne olursa olsun kazanma arzusundan vazgeçmemek gerekiyor. Alınan sonuçlardan ziyade takımın ortaya koyduğu oyunda çok önemli. Biz Çorum FK olarak iyi yoldayız. Sezon sonunda da mutlu sona ulaşan taraf biz olacağız” dedi.

Maçlarda skor üretmeyi başardıklarını ifade eden Alexsic, buna rağmen hak ettikleri puanları alamadıklarını dile getirdi. Takım olarak doğru bir yolda ilerlediklerini belirten başarılı oyuncu, “Futbol bazen sizi hemen ödüllendirmeyebilir. Önemli olan doğru oyunu oynamaya devam etmek” ifadelerini kullandı.

Kulübün yapısına ve hedeflerine de değinen Alexsic, “Çok iyi bir kulübüz. Güçlü bir camiamız ve yüksek hedeflerimiz var. Dün yok, yarın var. Geçmişe takılmadan önümüze bakmalıyız” sözleriyle birlik ve motivasyon mesajı verdi.

Performansın daha da yukarı çekilmesi gerektiğini vurgulayan Alexsic, bunun yolunun çalışmaktan geçtiğini ifade ederek, “Daha çok çalışıp performansımızı artırmalıyız. Bu takımın potansiyeli çok yüksek” şeklinde konuştu.

Transfer sürecine de değinen deneyimli oyuncu, yapılan kaliteli transferlerin takım içindeki rekabeti artıracağını ve bunun sahaya olumlu yansıyacağını söyledi. “Kaliteli transferler rekabeti artırır, bu da herkesi daha iyi olmaya zorlar” diyen Alexsic, yeni gelen oyuncuların uyum sürecine de dikkat çekti.

Yeni transferlerin takıma katılması ile birlikte güçlerine güç kattıklarının da altını çizen tecrübeli futbolcu, Yeni transferlerin zamana ihtiyacı var. Sabırlı olursak çok daha iyi bir takım olacağız” dedi.