Arca Çorum FK’nın tecrübeli oyuncularından Oğuz Gürbulak, takımın son durumu, oynanan maçlar ve hedefler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gürbulak, hem sahadaki mücadeleye hem de taraftar desteğinin önemine vurgu yaptı.

Amed maçında taraftarın ortaya koyduğu atmosferin takımı ciddi anlamda motive ettiğini belirten Oğuz Gürbulak, “Amed karşılaşmasında taraftarımız gerçekten çok iyiydi. Bizi maçın son düdüğüne kadar desteklediler. Bu ligde taraftar desteği çok önemli, bunu bir kez daha gördük” dedi.

Adana deplasmanında oyunun zaman zaman sıkıştığını ifade eden Gürbulak, “Adana’da oyun belli bölümlerde kilitlendi. İstediğimiz oyunu her an sahaya yansıtamadık. Maç öncesinde averajı da konuşmuştuk ama sahada işler planladığımız gibi gitmedi” diye konuştu.

Önlerinde kritik bir Sarıyer maçı olduğunu vurgulayan tecrübeli oyuncu, bu karşılaşmayı “eşik atlama maçı” olarak değerlendirdi. Gürbulak, “Sarıyer maçı bizim için çok önemli. Bu maçı kazanırsak hem psikolojik hem de puan anlamında önemli bir eşik atlamış olacağız. Ardından seri yakalamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Takımın hedeflerine de değinen Oğuz Gürbulak, “Bu ligde başarılı olmak için 4-5 maçlık bir galibiyet serisi şart. Bunu başardığımızda yolumuza çok daha sağlam devam ederiz. Kadromuz gerçekten çok kaliteli. Ancak burada en önemli konu takım olabilmek” şeklinde konuştu.

Takım ruhuna özellikle dikkat çeken Gürbulak, “Bireysel kalite elbette önemli ama bu ligde esas farkı takım olabilen ekipler yaratıyor. Bizim bu gücümüz var, niyetimiz de var. Sahada bunu göstermek istiyoruz” dedi.

Adana maçında attığı golle ilgili de konuşan deneyimli futbolcu, “Gol atmak bana nasip oldu. Her zaman söylediğim gibi önemli olan kimin attığı değil, takımın kazanması. Ben de elimden geleni yapmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Son olarak taraftarlara çağrıda bulunan Oğuz Gürbulak, “Bu lig gerçekten çok zor. Taraftarımızdan ricamız, bizi sonuna kadar desteklemeleri. Onların desteğiyle çok daha güçlü bir takım oluyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.