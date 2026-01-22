Pazar günü Sarıyer ile oynanacak kritik maçın hazırlıklarını sürdüren Arca Çorum FK’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu bugünkü antrenman öncesi basın mensupları ile bir araya geldi. Bülent Üstünel Sahası’nda gerçekleşen basın toplantısında açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, hem Süper Lig hedefini hem de takımın son durumu hakkında dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Her haftaların kıymetli olduğu bir döneme girdiklerini belirterek sözlerine başlayan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “İnandığım ve bildiğim bir şey var 5 ay sonra Süper Lig’de olacağımız. Bunu ne için söylüyorum. Daha öncede bu tecrübeyi yaşamış bir antrenörüm. Geldiğimiz noktada da takımımda bu ışığı, bu azmi ve bu isteği görüyorum. Her ne kadar iyi oyunumuzun karşılığında bazı maçlarda puan alamasak ta ilerleyen süreçte oynayacağımız maçlarda bunları telafi edeceğimize inancım tam.

Bu hafta oynayacağımız Sarıyer maçı ile birlikte çıkışımızın başlayacağını düşünüyorum. Zorlu rakiplerle mücadele ediyoruz ama bizde çok güçlü bir takımız. Bu gücün yanı sıra güçlü oyunumuzu da sahaya yansıttığımız zaman istediğimizi elde edeceğimizi düşünüyorum. Oyuncularıma güveniyorum” ifadelerini kullandı.

PUAN KAYIPLARINI

EN AZA İNDİRMEK

ZORUNDAYIZ

İyi oyuna rağmen kaybedilen puanlar var Sarıyer maçı ile birlikte bu puan kayıplarına çözüm üretecek misiniz sorunu üzerine açıklamalarına devam eden Eroğlu, “İlk yarıda da puan kayıpları oldu. Biz geldikten sonra da oldu. Lig uzun maraton. Bu tür kayıpları her takım yaşayacaktır. Amacımız en aza indirmek. İlk yarı itibariyle bunu tamamladık. İkinci yarı itibari ile kadromuza önemli takviyeler yaptık. Her bölgenin alternatifi iyi oyunculardan kurulu artık. Özellikle hücum bölgesinde skor üretme anlamında sıkıntılarımız vardı bunu da yeni transferlerimiz ile birlikte çözmüş durumdayız. Yeni oyuncularımızın katkısını önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz” dedi.

KAZANMA

ALIŞKANLIĞI

ÖNEMLİ

Sarıyer maçında oyuncu seçimlerinde mi, yoksa dizilişte mi bir değişikliğe gideceksiniz sorusuna da içtenlikle cevap veren tecrübeli teknik adam, “Amedspor maçında oynadığımız oyun ortada ancak kaybedilen puan oldu. Adana Demirspor maçında da ise çok pozisyonumuz var 24 şut çekmişiz ancak sonuçlandıramadık. Bu tip maçları oynamak kolay değil. Futbolda her zaman iyi oynayamazsın. Bazen kötü oynayarak ta kazanmak lazım. Bu ligde kazanma alışkanlığı çok önemli bizde bunu başarmalıyız. Kaybetmeden kazanan bir Çorum FK ortaya koymalıyız. Elimizdeki oyuncu grubumuz çok değerli. Onlar da bize sahada performans vermek zorundalar. Rekabet başarı getirecektir. Diziliş maç maç değişebilir. Dediğim gibi güçlü bir oyun ortaya koyduğumuz zaman kazanan bir Çorum FK sahada olacaktır” şeklinde konuştu.

ORTAK AKIL İLE

TRANSFERLERİ

GERÇEKLEŞTİRDİK

Transferler sizin isteğiniz doğrultusunda mı yapıldı sorusunu da cevaplayan Eroğlu, “Transfer süreci başkanımız, sportif direktörümüz ve teknik heyetimiz ortak akıl yürüterek gerçekleşiyor. Çorum’a uygun olacak, katkı sağlayacak ve performans anlamında takımın oyununu yukarıya çekecek oyuncuları tercih etmeye çalıştık. Gelen oyuncular noktasında da bu tercihimize uygun isimler oldu. Transfer süreci de devam ediyor. Gelen olabilir, giden olabilir. Ama konsantrasyonumuz tamamen maç üzerine” dedi.

FERHAT’A

İHTİYACIMIZ VAR

Kaptan Ferhat’ın takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlere de açıklık getiren Eroğlu, “Ferhat bu takımın kaptanı. Benden önce de burada oynayan bir oyuncumuz. Zaman zaman onunla alakalı da protestolar oluyor. Bunu da anlayabiliyorum. Yani maç içerisinde her oyuncuya yapılan protestolara bize zarar veriyor. Hedefe giden takımda Ferhat gibi her oyuncuya ihtiyacımız var. Ama dediğim gibi transfer süreci devam ediyor. Zamanla herşey daha da netleşecektir. Bizim şuan odak noktamız da Sarıyer maçı var” ifadelerini kullandı.

YAŞ ORTALAMASININ

YÜKSEKLİĞİ PROBLEM

OLMAYACAKTIR

Yaş ortalamasına çok dikkat etmiyoruz. Oyuncuların ne performans vereceğine bakıyoruz. Aldığımız oyuncularda performans veren oyuncular geldikleri takımlarda da bunu ispatlamışlar. Yaş ortalamamız yüksek ama çok problem olacağını düşünmüyorum. Bu tür hedefe oynayan takımlarda oynayan oyuncularımız var. Bu nedenle başarılı olacağımızı düşünüyorum” diyerek sözlerini noktaladı.