Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 22.haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Arca Çorum FK’nın 25 Ocak Pazar günü, İstanbul’da Sarıyer’le oynayacağı kritik maçı Muğla bölgesi üst klasman hakemi Hakan Ülker yönetecek. Yusuf Ziya Öniş Stadı’nda oynanacak maçta Ülker’in yardımcılıklarını Antalya bölgesinden Kadir Akıllı ile İstanbul bölgesinden Çağrı Yıldırım yapacak. Saat 13.30’da başlayacak maçta İzmir bölgesinden Muhammet Alperen Çopur ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Hakan Ülker, hakemlik kariyerinde Arca Çorum FK’nın 1 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı takım, Ülker’in yönettiği maçta, 2022-2023 Sezonunun 15.hafta maçında konuk ettiği Erzincanspor’u 2-0 yendi.

SARIYER’İN 2 MAÇINI YÖNETTİ

Ülker, Sarıyer’in ise iki maçını yönetti. İstanbul temsilcisi, bu maçlarda 2019-2020 Sezonunda, İstanbul derbisinde Sancakpete’ye 5-0 yenilirken, 2022-2023 Sezonunda ise sahasında Serikspor’la 1-1 berabere kaldı.