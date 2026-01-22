Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 22.hafta maçında, 25 Ocak Pazar günü İstanbul temsilcisi Sarıyer’e konuk olacak. Kritik maç öncesinde Çorum temsilcisinin İstanbul karnesi pek iç açıcı değil.

8 MAÇTA 3 PUAN

Arca Çorum FK, İstanbul takımlarıyla deplasmanda oynadığı son 8 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı. Kırmızı-siyahlı ekip, son iki sezondur İstanbul’da galibiyet alamadı. 2024-2025 Sezonunda, sırasıyla Ümraniyespor’a 3-0, Fatih Karagümrük’e 1-0, İstanbulspor’a da 3-0 yenilen Arca Çorum FK, Esenler Erokspor ve Pendikspor’la da 2-2 berabere kalarak 2 puan alabildi.

Çorum temsilcisinin hasreti bu sezon da devam ediyor. Sezonun ilk İstanbul deplasmanında İstanbulspor’a 3-1 yenilerek aynı zamanda bu sezon ilk mağlubiyetini alan Arca Çorum FK, Ümraniyespor’la 1-1 berabere kaldıktan sonra Esenler Erokspor’a da 3-1 yenildi.

EN SON EYÜPSPOR’U YENDİ

Arca Çorum FK, İstanbul’daki son galibiyetini 2023-2024 Sezonunda aldı. 26.hafta maçında Eyüpspor’a konuk olan Arca Çorum FK, 9 Mart 2024’te oynanan maçı 49.dakikada Geraldo’nun attığı golle 1-0 kazanmıştı.

Çorum temsilcisi, Pazar günü Sarıyer’i yenerek hem Süper Lig’e bir adım daha yaklaşmak, hem de İstanbul’daki galibiyet özlemine son vermek istiyor.