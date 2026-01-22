Çorum’da uzun yıllardır cimnastik branşında hizmet veren Nermin Hoca Dans ve Spor Akademi, yeni dönemde faaliyet alanını genişleterek voleybol branşını da bünyesine kattı.

Çorum’da spor denildiğinde ilk akla gelen akademilerden biri olan Nermin Hoca Dans ve Spor Akademi’de cimnastik branşında da önemli bir düzenlemeye gidildi. Akademinin sahibi Nermin Özkeskin, yeni sezona iddialı bir giriş yaparken, daha önce haftanın 2 günü her yaş grubuna eğitim verdiklerini yeni dönemde haftanın 4 günü cimnastik eğitimi sunacaklarını ifade etti.

Öte yandan bu yıl ilk kez açılan voleybol branşı kapsamında, 7-14 yaş grubu sporculara yönelik antrenmanların haftanın 2 günü gerçekleştirileceğini de sözlerine ekleyen Özkeskin, yeni branşla birlikte çocukların ve gençlerin farklı spor dallarında gelişim göstermesini hedeflediklerini söyledi.

Özkeskin ayrıca, voleybol branşının ön kayıtlarının başladığını da ifade etti.