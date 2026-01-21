Arca Çorum FK’nın Süper Lig yolundaki en önemli rakiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK’da teknik direktör İbrahim Üzülmez’le yollar ayrıldı.
Iğdır temsilcisinde, özellikle son dönemde yaşanan puan kayıpları üzerine eleştirilerin odak noktasında yer alan teknik direktör İbrahim Üzülmez’le geçen haftaki 1-0’lık Sakaryaspor galibiyetine rağmen yola devam edilmemesi kararı alındı. Yeşil-beyazlı kulüpte deneyimli teknik adamla yollar ayrıldı.
Iğdır FK, İbrahim Üzülmez nezaretinde çıktığı 15 lig maçında 7 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgi alarak 25 puan toplarken, Türkiye Kupası’nda ise 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı.
Muhabir: Haber Merkezi