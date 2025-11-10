Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, kısa süre önce göreve başlayan Çorum Diyanet Vakıf-Sen Şube Başkanı Metin Lale’yi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaret sırasında sendikanın çalışmaları ve yeni dönem hedefleri hakkında sohbet eden Mehmet Tahtasız, Metin Lale’ye görevinde başarılar diledi. Nazik karşılamasından dolayı teşekkür eden Tahtasız, “Sivil toplum kuruluşlarımız, toplumun farklı kesimlerinin sesini duyurması açısından çok kıymetlidir. Yeni yönetimin Çorum’a hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Ziyaret sırasında Tahtasız, önceki dönem Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile de bir araya geldi. İki isim, geçmişteki esnaflık dönemlerine dair anılarını paylaşarak kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Mehmet Tahtasız, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, dostluk ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, “Geçmişten bugüne samimi bağlarımızı koruyabilmek en büyük zenginliğimizdir.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR