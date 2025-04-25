CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Kan Bağışı Merkezi’ne giderek burada hem kan bağışında bulundu hem de vatandaşlara çağrı yaptı.

“Kan ver hayat kurtar” diyen Milletvekili Tahtasız yaşamı boyunca duyarlı bir kan bağışçısı olmaya gayret ettiğini ve bununla da her zaman gurur duyduğunu dile getirdi.

Tahtasız; “Bugün Acil kan ihtiyacı olan bir vatandaşımıza verdiğim kanın mutluluğunu yaşarken; 35’nci bağışım olduğunu ve bu nedenle altın madalyaya layık görüldüğümü öğrenmem ise büyük sürpriz oldu. Hepsinden önemlisi birilerine umut olmak, yardımlaşmayı ve dayanışmayı yaşatmak. Bu vesileyle tüm halkımızı gönüllü kan bağışında bulunmaya davet ediyorum.

Unutmayın ki, bugün verdiğiniz kan, yarın sizin veya sevdiklerinizin ihtiyacı olabilir. Türk Kızılay'a kan bağışında bulunarak, hayat kurtarmak adına birlikte hareket edelim. Kan ver, hayat kurtar!” diye konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ