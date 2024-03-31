Çorum Milletvekili Tahtasız okul ziyaretlerinde sandık kurullarına kolaylıkla dilerken, oy kullanmak için gelen hasta ve engelli vatandaşlarla da yakından ilgilenerek özellikle oy kullanmalarına destek oldu.

Çorum merkez Bahçelievler İlköğretim Okulu’nu ziyareti sırasında Ayşe Teyze’ye de yardımcı olan CHP Milletvekili Tahtasız, demokrasinin gereğini yerine getirmek, vatandaşlık görevini yapmak isteyen hasta, yaşlı ve engellilere yardımcı olmak gerektiğine vurgu yaptı.

Mehmet Tahtasız’ın vatandaşlarla samimi diyaloğu, yaşlı ve engellilere karşı sıcak yaklaşımı takdirle karşılandı.

Editör: SELDA FINDIK