Şube Başkanı Kenan Sırma’nın şehir dışında olduğundan katılamadığı ziyarette Şube Mali Sekreteri Sezgin Kundukan ve Örgütlenme Sekreteri Yusuf Muratoğlu ile görüşen Milletvekili Tahtasız, Çorum'da eğitim ile ilgili yaşanan güncel sorunlar üzerine bilgi alışverişinde bulundu.

Eğitim Senlilerin Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) hakkındaki görüş ve önerilerini dinleyen Tahtasız, “Öğretmenlerin hiçbir sorununa çözüm üretmeyen ve yeni öğretmenleri meslekten uzaklaştırmaya yönelik bu kanunun yeni dönemde beklentileri karşılayacak şekilde Meclis'ten geçmesi için mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR