Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Ceviz Üreticileri Birliği tarafından düzenlenen “Ceviz Yetiştiriciliği, Teknolojileri Tarım Alet ve Ekipmanları” Fuarı’nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Fuar alanında emekliler, çiftçiler ve üreticilerle sohbet eden Tahtasız, ekonomik sıkıntıların toplumun her kesimini etkilediğini belirterek hükümete sert eleştirilerde bulundu.

Çorum Milletvekili Tahtasız, fuar ziyaretinde yaptığı açıklamada, emeklinin geçim derdine, çiftçinin borç yüküne ve gençlerin umutsuzluğuna dikkat çekti. “Emeklimiz, aldığı maaşla torununa bir çikolata alamıyor, çay parasını bile hesaplamak zorunda kalıyor. Çiftçimiz, kredi borçlarıyla boğuşuyor, destek göremiyor. Devlet baba, üreticiyi adeta öksüz bıraktı,” diyen Tahtasız, yaşanan ekonomik tabloyu “bir milletin gerçeği” olarak nitelendirdi.

“Yüzyılın Türkiye’sinde tablo çok net,” ifadelerini kullanan Tahtasız, “Emekli aç, çiftçi borç batağında, gençler gelecekten umutsuz. Bu tablonun sorumlusu, yıllardır halkın sırtına yük bindiren, üreticiyi görmezden gelen, emekliyi kaderine terk eden iktidardır,” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak toplumun tüm kesimlerinin sesi olacaklarını vurgulayan Tahtasız, “Biz söz verdik; emeklimizi, emekçimizi, öğrencimizi ekonomiye ezdirmeyeceğiz. Devletin şefkatini yeniden hissettireceğiz. Üretenin yanında, halkın hizmetinde olacağız,” ifadelerini kullandı.

Çorum’dan yükselen bu sesin Türkiye’nin dört bir yanına yayılacağını belirten Mehmet Tahtasız, “Biz halkın ta kendisiyiz, biz bu ülkenin vicdanıyız,” diyerek konuşmasını tamamladı.

