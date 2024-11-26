Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorumlu vatandaşların yıllardır özlemle beklediği havaalanı ve hızlı tren talebini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na elindeki tren ve uçak maketiyle iletti.

Ulaştırma Bakanlığı 2025 yılı bütçe görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.

Milletvekili Tahtasız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na, 1996 yılında temeli atılıp %22’si tamamlanan ve 22 yıl önce rafa kaldırılan Çorum Havaalanı ile yıllardır seçim vaadi kampanyası haline getirilen, ancak bir türlü söz verildiği halde yılan hikâyesine dönen hızlı tren hattını, kendisine sunduğu uçak ve tren maketi ile hatırlattı.

Tahtasız, “Ancak yine gördüm ki hızlı tren ihalesi ve havaalanından daha gerçekçi bir şey vardı ki o da getirmiş olduğum maketlerdi” ifadesini kullandı.

Editör: NURDAN AKBAŞ