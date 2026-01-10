CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye’de gazetecilerin her geçen gün daha zor koşullarda görev yaptığını vurguladı. Tahtasız, Çorum basın mensuplarının kentin “gözü, kulağı ve sesi” olduğunu belirterek tüm gazetecilerin gününü kutladı.

10 Ocak’ın Türkiye basın tarihi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Tahtasız, 10 Ocak 1961’de yürürlüğe giren 212 Sayılı Yasa ile gazetecilere çok sayıda hak tanındığını hatırlattı. Bu yasa ile kıdem tazminatı, maaşların peşin ödenmesi, gece çalışanlara izin hakkı ve kar eden gazetelerde ikramiye uygulaması gibi önemli kazanımlar elde edildiğini belirten Tahtasız, “Bugün gelinen noktada 65 yıl önce verilen bu hakların neredeyse hiçbiri kalmamıştır” dedi.

Gazetecilerin yaşam koşullarının ağırlaştığını, sansür ve baskıların arttığını dile getiren Tahtasız, Türkiye’nin basın ve ifade özgürlüğünde uluslararası alanda alt sıralara gerilediğini söyledi. Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün (RSF) 2025 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne dikkat çeken Tahtasız, Türkiye’nin 180 ülke arasında 159. sırada yer almasının “ülke adına utanç verici” olduğunu ifade etti.

Tahtasız, “Bizler eğilmeden, bükülmeden gazetecilik yapanların daima yanında olacağız. Bir zamanlar bayram olarak kutlanan, bugün ise mücadele günü haline gelen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, tüm gazetecilere başarılar diliyorum” dedi.

