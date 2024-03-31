Eşi Perinay ve kızı Yaren Tahtasız’la birlikte Kocatepe İlköğretim Okulu 1529 nolu sandıkta oyunu kullananan Tahtasız, seçim sonuçlarının ülkemiz ve Çorum için hayırlı olmasını dilediğini söyledi.

Çorum’u ve ilçelerini halkçı belediyecilikle tanıştırmak için seçim süreci boyunca özverili bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Tahtasız, şunları söyledi: “Demokrasinin, sosyal belediyecilik anlayışının kazanacağı bir seçim olmasını ümit ediyoruz. Halkımızın kendisini aldatanlara, açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edenlere gerekli cevabı sandıkta vereceğini görüyoruz. Kentlerimizin, ilçelerimizin, beldelerimizin Cumhuriyet Halk Partisi’nin sosyal belediyecilik anlayışı ile tanışacağı ve partimizi genelde de iktidara taşıyacağı bir seçim olacak.

Ferasetli Türk halkı ülkemizi ekonomik anlamda darboğaza sokan, kendilerini enflasyon canavarına yem eden, oy yoksa hizmet de yok diyen bu iktidara en güzel cevabı sandıkta verecek. Bir önceki seçimde 11 Büyükşehir belediye başkanlığı ile önemli bir zafere imza atan partimiz bu başarısını daha fazla sayıda yerel yönetimi kazanarak perçinleyecek. İlimiz Çorum’da ve ilçelerimizde liyakatlı, başarılı adaylarımızla birlikte canla başla bir çalışma yürüttük. Halkımızın derdiyle dertlendik.

Halkı yok sayan iktidarın her seçimde verip tutmadığı sözleri anlattık. Emeklilerimizin içinde bulunduğu durumu özetledik. Sosyal belediyecilik anlayışının halkımızın ve ilimizin kalkınmasına sağlayacağı faydaları ifade ettik. Kazanan Çorum olsun istiyoruz. Kazanan Türkiye olsun istiyoruz. 1 Nisan sabahından itibaren yerelden başlayacak halkçı belediyeciliğin önümüzdeki genel seçimlerde Türkiye’ye yayılacağına eminiz. Seçim süreci boyunca adaylarımızla birlikte yoğun bir çalışma yürüten kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, partilerimize ve bizleri destekleyen Çorum halkına yürekten teşekkür ediyoruz.”

Editör: KEMAL YOLYAPAR