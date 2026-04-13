CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 28 Ekim’de Bilkent Şehir Hastanesi’nde ameliyat geçiren ve Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görmekte olan Çorum’un sevilen ses sanatçısı Nergis Ay’ı, İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er’le birlikte hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Milletvekili Tahtasız, Nergis Ay’ın moralinin yüksek olduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, kendisini en kısa zamanda yeniden sahnelerde görme temennisini dile getirdi.