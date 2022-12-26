CHP İl Başkanlığı binasında İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir toplantı yapan Mehmet Tahtasız, yönetim organlarında ve yol arkadaşlarıyla yaptıkları istişareler sonucu aldığı kararı açıklayarak, milletvekili aday adayı olmak için İl Başkanlığından ayrıldığını bildirdi.

Mehmet Tahtasız, yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:

“GÖREVİMİ 3 YIL ONUR VE ŞEREFLE YÜRÜTTÜM”

“Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimizin örgütlerimize göndermiş olduğu talimat gereğince;

yol arkadaşlarımla yaptığımız görüşmelerle aldığımız kararı kamuoyu ile paylaşmak istiyorum.

Siyasi yaşantıma 1999 yılında Cumhuriyet Halk Partisine üye olarak başladım.

2003 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe ve İl Yöneticisi olarak devam ettim.

2014 yerel seçimlerinde Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldım.

2018 yılı 24 Haziran Milletvekili genel seçimlerinde milletvekili adayı oldum.

23.02.2020 tarihinde 37.Olağan Çorum İl Kongresinde İl Başkanı olarak seçildim.

Yaklaşık 3 yıl boyunca büyük bir onur ve şerefle yürüttüğüm İl Başkanlığı görevimden Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili aday adayı olmak için bugün itibari ile ayrılıyorum.

MİLLETVEKİLLİĞİ İÇİN ADAY ADAYI OLACAK

Bu süreçte, başta hemşehrilerimiz olmak üzere, Genel Başkanıma, partililerime, yönetim kurulu organlarıma, siz değerli hemşehrilerime layık olmaya gayret gösterdim.

Bu onurlu görevin evlatlarıma gelecekte büyük miras olarak kalacağını biliyorum. Bundan sonraki süreçte CHP Çorum Milletvekili Aday Adayı olduğumu bildiriyor, yol arkadaşlarımla birlikte verdiğimiz bu kararımızın partimize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

(Volkan SINAYUÇ)

