CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, beraberinde İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Veli Uysal ve İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Boyraz ile birlikte, Milönü semti 100'üncü Yıl Caddesi’nde esnafı ziyaret ederek hal-hatır sordu, hayırlı işler diledi.

Emeğiyle ayakta duran, alın teriyle geçimini sağlayan esnafı ziyaret ettiklerini bildiren Milletvekili Tahtasız, “Ziyaretimizde, esnafımızın en çok dile getirdiği konu; artan yaşam maliyetleri karşısında dayanma güçlerinin her geçen gün azaldığıydı. Giderler katlanırken, söz verilen 7.200 Bağ-Kur primi düzenlemesinin hâlâ hayata geçirilmemesi, küçük esnafı daha da zora sokmuştur. Bu vaatler tutulmamış, esnaf yalnız bırakılmıştır.

CHP olarak bizler, esnafın sesine kulak veriyor; sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman esnafın yanında duruyoruz. Küçük esnaf, bu ülkenin bel kemiğidir. İktidarımızda; verilen sözler tutulacak, destekler somut olarak sağlanacak, esnaf hakkını alacaktır. Çünkü biz, sözüne sadık, emeğe saygılı, halkın yanında duran bir anlayışla Türkiye’yi yönetmeye geliyoruz” dedi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ