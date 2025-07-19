Öğrencilerin mesleki farkındalıklarını artırmak ve kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla yapılan etkinlik, Sungurlu MYO Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Sungurlu MYO Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Öğr. Gör. Mübeccel Nur Karaduman yaptığı açılış konuşmasında fizyoterapi mesleğinin günümüzde giderek önem kazandığını vurgulayarak, “Öğrencilerimizin mezuniyet sonrası güçlü ve bilinçli adımlar atabilmeleri için bu tür bilgilendirici etkinlikleri çok önemsiyoruz. Bölüm olarak öğrenci merkezli yaklaşımımızla öğrencilerimizin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik etkinliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz“ dedi.

Bölüm Başkanı Karaduman’ın moderatörlüğündeki etkinliğe katılan Öğr. Gör. Hüseyin Çelik ve Öğr. Gör. Samed Gülyılmaz, öğrencilerle kendi kariyer yolculuklarını paylaşarak rehberlik etti. Etkinlikte, fizyoterapi alanında kamu ve özel sektördeki istihdam olanakları, girişimcilik fırsatları ve lisans tamamlama seçenekleri gibi birçok başlık ele alındı.

Muhabir: SELDA FINDIK

Program kapsamında, fizyoterapi teknikerlerinin çalışabileceği kamu ve özel sektör alanları, özel klinikler, hastaneler, yaşlı bakım merkezleri, rehabilitasyon merkezleri ve evde bakım hizmetleri gibi çok sayıda istihdam alanı detaylı şekilde anlatıldı. Ayrıca KPSS süreci, özel hastane başvuru süreçleri ve girişimcilik imkanları hakkında da bilgilendirici sunumlar gerçekleştirildi.Etkinlik, öğrencilerden gelen soruların yanıtlandığı interaktif bir oturumla son buldu.