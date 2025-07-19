BBP Genel Başkanı Destici ve beraberindeki heyet Samsun’da katılacağı program öncesinde Çorum’a gelerek parti yöneticileri ve partililerle bir araya geldi.

BBP Çorum İl Başkanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen programda, BBP Genel Başkan Mustafa Destici’ye yoğun ilgi gösterildi.

BBP İl Başkanı Avukat Özkan Yandım, Genel Başkan Destici onuruna kahvaltı programı düzenledi yine programda gündeme ait konular görüşüldü. Ayrıca BBP İl Başkanı Yandım partinin kongre süreci ve Çorum'daki gelişmelerle ilgili bilgi sundu.

BBP Genel Başkan Destici de teşkilat üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Samsun’a hareket etti.

Muhabir: Haber Merkezi