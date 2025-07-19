DSİ 5. Bölge Müdürü Yaroğlu, beraberindeki teknik heyetle birlikte Ortaköy’e gelerek İlçe Belediye Başkanı Taner İsbir ve Ortaköy Kaymakamı Burak Şapaloğlu’nu makamlarında ziyaret etti. Yapılan görüşmelerde ilçedeki yatırımlar ve su projeleri masaya yatırıldı.

GÖLETTE SONA DOĞRU

Ziyaret sırasında konuşan DSİ Bölge Müdürü Yaroğlu, Ortaköy’de yapımı büyük oranda tamamlanan Yük Deresi Göleti projesinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki tarımsal sulama kapasitesinin artırılması ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasının hedeflendiğini vurguladı.

İSBİR’DEN TEŞEKKÜROrtaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, DSİ heyeti ve Bölge Müdürü Yaroğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu önemli projenin ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Katkı sunan tüm kurumlara teşekkür ediyorum” dedi.