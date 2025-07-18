Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Çorum Şubesi’nin Hitit Üniversitesi’nde “akademik atama sürecine” ilişkin açtığı davanın sonuçlandığı açıklandı. Çorum İdare Mahkemesi, İktisat Bölümü İktisat Teorisi Anabilim Dalı’na yapılan Dr. Öğretim Üyesi atamasında, üniversite yönetiminin objektiflikten uzak hareket ettiğine hükmederek işlemi iptal etti.

AKADEMİK PUAN FARKI: 227’YE KARŞI 86

Eğitim-Sen Çorum Şubesi’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamaya göre süreç, 3 Eylül 2023 tarihli ve 32298 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ilanla başladı. Hitit Üniversitesi, İktisat Teorisi Anabilim Dalı’nda görevlendirilmek üzere bir Dr. Öğretim Üyesi kadrosu açtı. Kadroya başvuran iki isimden biri, Eğitim Sen üyesi olan ve akademik alanda güçlü çalışmaları bulunan bir akademisyendi. Ancak jüri değerlendirmesi sonucu, diğer aday atandı.

Bunun üzerine Eğitim Sen, atama işleminin objektif değerlendirme kriterlerine uygun yapılmadığı gerekçesiyle yargıya başvurdu.

Mahkeme, davanın bilimsel ve teknik yönlerinin uzman görüşü gerektirdiği gerekçesiyle, üç profesörden oluşan bir bilirkişi heyeti görevlendirdi. Heyetin hazırladığı rapora göre davacı adayın toplam akademik puanı 227,3’iken atanan adayın puanı ise 86.

Bilirkişi raporunda, sadece puan farkı değil, adayların bilimsel nitelikleri arasında da belirgin bir uçurum bulunduğu vurgulandı. Davacının daha fazla uluslararası yayına, daha yüksek atıf sayısına ve daha nitelikli yayınlara sahip olduğu tespit edildi. Ayrıca, ilan edilen kadro ile davacının akademik uzmanlık alanının yüksek oranda örtüştüğü ifade edildi.

JÜRİ RAPORLARI DA MEVZUATA AYKIRI BULUNDU

Bilirkişi heyeti yalnızca adayları değil, atama sürecini yürüten jüri üyelerinin hazırladığı raporları da mercek altına aldı. Değerlendirme sonucunda jüri raporlarının, Hitit Üniversitesi'nin “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde belirtilen kriterlere uygun olmadığı tespit edildi. Raporda, jüri üyelerinin değerlendirme sürecini bilimsel kriterler yerine öznel tercihlerle yürüttükleri ifade edildi.

Davalı idare ve atanan aday bilirkişi raporuna itiraz etse de, mahkeme bu itirazların “raporu kusurlandıracak nitelik ve yeterlilikte olmadığına” karar verdi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ

MAHKEMEDEN NET MESAJ: “ATAMA AKADEMİK GEREKÇELERE DAYANMIYOR”Çorum İdare Mahkemesi, bilirkişi raporunu ve dava dosyasındaki diğer delilleri birlikte değerlendirerek şu sonuca vardı:“Davacı aday ilanda belirtilen tüm özel ve genel şartları taşımaktadır. Jüri raporları üniversite iç mevzuatına uygun değildir. Atama işlemleri 2547 sayılı Kanun, ilgili yönetmelikler ve üniversite yönergeleriyle bağdaşmamaktadır. Atama süreci akademik hizmet gereklerine uygun değildir.”EĞİTİM SEN: “ÜNİVERSİTELERDE LİYAKATSİZLİĞE ALIŞMAYACAĞIZ”Kararın ardından bir açıklama yayımlayan Eğitim Sen Çorum Şubesi, üniversitelerde yaygınlaşan kadro ve atama adaletsizliğine dikkat çekti. Açıklamada, “Bilim üretiminin ancak emeğin karşılığını bulduğu bir yapıda mümkün olabileceği” vurgulanırken, şu sorular kamuoyunun dikkatine sunuldu:“Liyakatin yok sayıldığı bir düzende akademik başarıdan nasıl söz edilebilir?Şeffaf ve adil olmayan atama süreçleriyle üniversiteler gerçekten gelişebilir mi?Hakkı olanın elenip hak etmeyenin ödüllendirildiği bir sistemde kalite belgeleri sadece birer illüzyon değil midir?”