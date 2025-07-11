Osmancık’ta yapılan toplantıya ÇESOB Başkanı Recep Gür, birlik yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri ile oda başkanları katıldı.

Toplantıda esnaf ve sanatkârların sorunları, çözüm önerileri ve sektörel gelişmeler ele alındı. Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Gür, şu ifadeleri kullandı: “Temmuz ayı Yönetim Kurulu toplantımızı Osmancık Şoförler ve Nakliyeciler Odası ile Osmancık Esnaf ve Sanatkârlar Odası ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Toplantıda alınan kararların tüm Çorumlu esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı olmasını dilerim.”

GELGÖR’E ZİYARET

Toplantının ardından ÇESOB Başkanı Recep Gür ve beraberindeki heyet, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette ilçedeki esnaf yapısı, belediye-oda iş birliği ve yerel ekonomik gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarete ilişkin konuşan Gür, “Birlik Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerimiz ve Oda Başkanlarımız ile birlikte Osmancık Belediye Başkanımız Ahmet Gelgör'ü ziyaret ettik. Sıcak ve samimi ilgisinden dolayı kendisine teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dileriz.” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi